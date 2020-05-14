مساهمو اللجين ينتخبون مجلس إدارة جديداً 10 يونيو

أعلنت شركة اللجين القابضة، اليوم الخميس، عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) في 10 يونيو المقبل.

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

ويصوت مساهمو الشركة خلال الجمعية على توصية مجلس الإدارة بإنهاء أعمال الدورة الحالية للمجلس، بحيث تنتهي اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة، وانتخاب أعضاء المجلس من بين الأعضاء المرشحين للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ موافقة الجمعية العامة ولمدة ثلاث سنوات، في حال الموافقة على إنهاء أعمال المجلس الحالي.