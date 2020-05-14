مساهمو "تبوك الزراعية" يرفضون تخفيض رأس المال 46% 

أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية، اليوم الخميس، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) التي عقدت أمس الأربعاء.

وبلغت نسبة الحضور 6.57% من إجمالي مساهمي الشركة، ويعد هذا النصاب مكتملا، نظرا لاجتماع الجمعية غير العادية للمرة الثالثة.

وأقرت الجمعية العمومية للشركة على عدم الموافقة على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بـ "رأس المال للشركة"، والتي كانت تتضمن تخفيضه من 450 مليون ريال إلى 241.77 مليون ريال وبنسبة 46.27%.

وأقرت أيضا عدم الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ "رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين السر والرئيس التنفيذي"، وعدم الموافقة على تعديل المادة (29) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ "انعقاد الجمعية العامة"، وعدم الموافقة على تعديل المادة (40) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ " تقارير اللجنة"، وعدم الموافقة على تعديل المادة (42) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ "الوثائق المالية".