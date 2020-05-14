مصادر: أشمور تبدي اهتماما بصفقة لإدارة مستشفيات NMC

قال مصدران مطلعان لرويترز إن مجموعة أشمور تبدي اهتماما بعقد لتشغيل سلسلة مستشفيات إن.إم.سي هيلث.

وأوضح أحد المصدرين أن عرض مدير الاستثمار البريطاني لا يشمل الاستحواذ على ان.ام.سي هيلث، الشركة القابضة المدرجة في لندن التي وُضعت قيد الوصاية الإدارية الشهر الماضي بعد اضطرابات لشهور.

وأفاد المصدران أن أشمور، التي تركز ذراعها للاستثمار المباشر على قطاع الرعاية الصحية، هي أحد مقدمي عروض محتملين يسعون لإبرام صفقة لإدارة المستشفيات.

موضوع يهمك تتواصل الفصول المثيرة في قضية مجموعة NMC للرعاية الصحية الإماراتية، التي تقع في قلب أزمة طاحنة بعد الكشف عن تلاعبات... قصة هروب جديدة لأكبر مسؤول مالي في NMC إلى الهند شركات

وللمستثمر حضور بالفعل في الإمارات بعد أن دخل مستشفى كينجز كوليدج لندن إلى دبي عن طريق مشروع مشترك مع مجموعة الطاير ودبي للاستثمار وأشمور.



وتأسست NMC في منتصف السبعينيات على يد رجل الأعمال الهندي ب.ر. شيتي، لتصبح أكبر مزود خاص للرعاية الصحية في الإمارات لكنها واجهت متاعب بعد أن شككت مادي ووترز للبيع على المكشوف في تقاريرها المالية وبعد أن ثارت شكوك حيال حجم حصص أكبر مساهميها.

وفي مارس آذار، كشفت ان.ام.سي، التي اقترضت من إجمالي 80 بنكا محليا وأجنبيا، عن دين قدره 6.6 مليار دولار، ارتفاعا من 2.1 مليار في يونيو حزيران من العام الماضي.



وامتنعت أشمور ومكتب ألفاريز ومارشال، الأوصياء المشتركون المعينون لإدارة ان.ام.سي هيلث، عن التعليق.



ويأتي الاهتمام بإدارة مستشفيات ان.ام.سي بعد أن شرع الأوصياء في عملية لبيع ان.ام.سي للتجارة، ذراع التوزيع للشركة القابضة، حسبما ذكرت المصادر.



وأكد متحدث باسم ان.ام.سي هيلث أن الشركة تستطلع خيارات شتى بالنسبة لوحدة ان.ام.سي للتجارة (الإمارات)، التي تعتبرها غير أساسية.



وقال المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني "أولوية فريق الإدارة منصبة على استقرار الشركة واستمرارية تقديم الرعاية في مستشفياتها ومراكزها الطبية."



ونشاط التوزيع التابع للمجموعة منفصل عن نشاطها الرئيسي للمستشفيات والمراكز الطبية في الإمارات.