ساسكو: 112 مليون ريال قيمة الأثر الرجعي لزيادة هامش ربح الوقود

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) في اجتماعه المنعقد بتاريخ 13 مايو 2020 للجمعية العامة لمساهمي الشركة بتوزيع 60 مليون ريال أرباحاً نقدية عن العام المالي 2019.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من عام 2020، والتي أظهرت تراجعاً في صافي الأرباح بنسبة 8.6%.

وأضافت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن صافي أرباحها بلغ 8.12 مليون ريال، مقابل 8.88 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2019.

وعزت الشركة انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى شمول الربع المماثل من العام السابق على إيرادات أخرى تتمثل في التعويض الذي حصلت عليه الشركة والخاص بقضية أرض حفر الباطن، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل والمصاريف العمومية والإدارية وانخفاض إيرادات الاستثمارات.

وأضافت أن تراجع الأرباح يأتي على الرغم من ارتفاع المبيعات بنسبة 14.30% (مما كان له الأثر في ارتفاع مجمل الربح وصافي الربح من العمليات الرئيسية).

إلى ذلك، أعلنت "ساسكو"، استلامها إشعاراً من شركة أرامكو يفيد بقيمة الأثر الرجعي لزيادة هامش الربح ‏لمحطات الوقود ومراكز الخدمة المستحق للشركة والبالغ 112 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

ويمثل المبلغ مستحقات الشركة من الأثر الرجعي للفترة من 23 أغسطس 2018 وحتى 01 فبراير 2020 حسب ما تم إثباته في القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والقوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2020.