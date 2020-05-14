شركة عالمية لموظفيها: اعملوا من منازلكم إلى الأبد

أعطت شركة تويتر الضوء الأخضر لموظفيها بإمكانية العمل من منازلهم إلى الأبد في تحول جذري لسياسة الرئيس التنفيذي للشركة جاك دورسي بالتزامن مع جائحة كورونا والتغييرات التي أحدثتها على بيئة العمل في عملاق منصات التواصل الاجتماعي.



بيد أن دورسي ترك الباب مفتوحاً أيضا لمن يرغب بالعمل من المكتب ولكن يظل القرار في أيدي موظفي الشركة، بحسب ما ذكرته مجلة "فوربس".



وقال الرئيس التنفيذي لتويتر،" لهؤلاء الذين يرغبون في العمل من المكتب، حينما نقرر فتح مكاتبنا مرة أخرى فإن الأمر لن يكون كما كان عليه من قبل سيكون هناك المزيد من الحذر وسيتم الأمر بصورة تدريجية".



وتثير الخطوة تكهنات حول مستقبل بيئة العمل في العديد من الشركات حول العالم مع إقبال عدد آخر من الشركات على السماح للموظفين بالعمل من منازلهم بعد إجراءات الحظر الإجبارية التي فرضتها الحكومات لمواجهة تبعات كورونا.



وسمحت التجربة ببزوغ نجم تطبيقات إلكترونية للعمل عن بعد لم تكن معروفة بالقدر الكافي في الماضي على غرار تطبيق الاجتماعات عبر خاصية الفيديو "Zoom" وتطبيق Slack وغيرها من التطبيقات التي تسمح بكفاءة في التواصل بين أفراد الفريق داخل الشركة الواحدة.



وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، اعتمدت شركات أخرى تمديد سياسات العمل من المنزل على غرار "فيسبوك" و"أمازون" ومايكروسوفت" و"جي بي مورغان".



وعلى الرغم من ذلك، فإن شركة "تويتر" أوضحت أن هناك بعض الوظائف التي سيتعين على أصحابها الذهاب إلى المكاتب، مثل مهندسي الخوادم في الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها.



وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى جميع موظفي الشركة حول العالم، قال دورسي إن المكاتب لن يعاد فتحها قبل سبتمبر المقبل على أقل تقدير حتى يتم السيطرة على الوباء والتأكد من أن بيئة العمل أصبحت أكثر أمانا لموظفي الشركة.



كما ألغت الشركة أيضا عمليات السفر غير الضرورية، في ضوء الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة موظفي الشركة.