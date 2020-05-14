"موديز" غير متفائلة حول إيرادات شركات الاتصالات بالخليج

توقعت وكالة موديز، في تقرير حديث، تراجع إيرادات شركات الاتصالات في الخليج خلال السنوات المقبلة.

وتوقع التقرير أيضا تراجع التدفقات النقدية الحرة لهذه الشركات وسط استمرار سياسة التوزيعات، والاستثمارات الرأسمالية.

وبحسب "موديز"، فإن فرص الاندماج بين شركات الاتصالات في الخليج تبقى متواضعة.

غير أن النظرة لشركات الاتصالات العالمية تختلف عن تلك المحلية، حيث إن دويتشيه تيليكوم واثقة بمتانة إيراداتها مع قوة الطلب على خدماتها.

وفي هذا السياق، أوضح نائب الرئيس محلل أول في وكالة موديز للتصنيف الائتماني جوليان حداد، في مقابلة مع "العربية"، أنه في السنوات الأخيرة شهدنا تراجعا في أرباح وإيرادات شركات الاتصالات في الخليج، لوجود منافسة أكبر في السوق واتجاه العملاء إلى استخدام تطبيقات الاتصال.

وأشار إلى أن آثار كورونا على قطاع التجزئة على سبيل المثال، ستنعكس على بطاقات الشحن المسبقة الدفع prepaid، نظرا لاستخدام العملاء من منازلهم للـwifi أثناء العمل عن بعد.

وفي حين يشير إلى ارتفاع الطلب على استهلاك البيانات data لتأمين البنية التحتية اللازمة للعمل عن بعد، غير أن برأيه ذلك لا يعوض الخسائر المتأتية من الـprepaid وroaming لإغلاق المطارات وانعدام حركة السفر والتي تشكل جزءا مهما من إيرادات شركات الاتصالات.

بالمقابل، يشير إلى أن شركات الاتصالات مثل STC وetisalat يتجهون لأخذ مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها، مقابل الإيرادات المتأتية من الشركات الصغيرة والمتوسطة.