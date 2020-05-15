رئيس "أدنوك": سوق النفط تسير في اتجاه التوازن

قال سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، إن أسواق النفط ستستعيد التوازن بمرور الوقت، مضيفا أن هناك مؤشرات على أنها تشهد تقلصا في الفجوة بين العرض والطلب في الأسابيع الأخيرة.

وقال الجابر خلال اجتماع افتراضي "فيما يتعلق بالنفط، هناك مؤشرات على أن السوق تشهد شحا في الأسابيع الأخيرة. اتفاق أوبك-بلاس، والتخفيضات الطوعية خارج أوبك-بلاس، وإغلاقات الإنتاج كلها تعمل معا لبدء إعادة توازن للسوق".



وأضاف "سيستغرق هذا وقتا. مع بدء فتح الاقتصادات، سيأتي الطلب، لكن الطريق للوضع الطبيعي الجديد ليس خطاً مستقيماً، موضحاً بأنه سيمر بعض الوقت قبل أن تتضح الرؤية، وأنه مع عودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران، سيكون هناك ارتفاع في حجم الطلب".

ويضم المجلس الافتراضي للشركة قادة من حكومة الإمارات وخبراء عالميين للنقاش بشأن موضوعات رئيسية تواجه العام والأسواق العالمية.



وقررت أوبك وحلفاؤها، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، في أبريل خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يومياً في مايو ويونيو، وهو خفض قياسي، استجابة لانخفاض الطلب على الوقود بنسبة 30% في أنحاء العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.



وأضاف الجابر أن هناك أسبابا لتفاؤل يكتنفه الحذر في أسواق النفط، على الرغم من أنه لا أحد في وضع يسمح له بالتنبؤ على وجه الدقة بما سيبدو عليه التعافي الاقتصادي العالمي وإن الآفاق تبدو "غير قابلة للتنبؤ".



وقالت السعودية يوم الاثنين إنها ستعزز التخفيضات القائمة عبر خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً إضافية الشهر المقبل، لتقلص إجمالي الإنتاج إلى 7.5 مليون برميل يومياً، ما يقل بنحو 40% مقارنة مع أبريل.



كما تعهدت الإمارات والكويت بخفض إضافي قدره 180 ألف برميل يومياً.



وقال الجابر إن أدنوك ستواصل العمل بقوة للحفاظ على مواردها، وتعظيم الربحية لأقصى حد وإنها الآن في وضع أفضل لإدارة متغيرات السوق الحالية.