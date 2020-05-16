الصين ترفض القمع الأميركي لمجموعة هواوي

دعت بكين الولايات المتحدة، السبت، إلى وضع حد "للقمع غير المنطقي لهواوي والشركات الصينية" بعدما أعلنت واشنطن عن إجراءات جديدة لمراقبة الصادرات من أجل تقليص حصول المجموعة العملاقة للاتصالات على أشباه النواقل.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، إن "الحكومة الصينية ستدافع بحزم عن حقوق الشركات الصينية ومصالحها المشروعة والقانونية".

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وأكدت الخارجية الصينية أن أعمال ترمب "تدمر الشبكات العالمية للإنتاج والتموين والتقييم".

وكانت الإدارة الأميركية أعلنت، الجمعة، سلسلة من الإجراءات للحد من قدرة مجموعة هواوي التي تعتبرها "تهديداً للأمن القومي"، على تطوير أشباه النواقل في الخارج باستخدام التكنولوجيا الأميركية.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان، إن "هذا الإعلان يعيق جهود هواوي للتحايل على ضوابط التصدير".

وأعلنت الوزارة أنها استهدفت "بشكل استراتيجي ودقيق للغاية عمليات شراء هواوي أشباه النواقل التي طُورت مباشرة" بفضل الدراية الأميركية في البرمجيات والتكنولوجيا.

وتتعرض هواوي لضغوط كبيرة من واشنطن التي ضغطت على حلفائها في جميع أنحاء العالم لتجنب شراء معدات الاتصالات الخاصة بالشركة مثيرة مخاوف أمنية، في ظل نزاع تجاري أوسع بين الولايات المتحدة والصين.