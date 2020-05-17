أرباح بنك الرياض الفصلية تتراجع 0.6% إلى 1.47 مليار ريال

أعلن بنك الرياض، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري محققا تراجعا قدره 0.6% في الأرباح.

وقال البنك في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح بلغ 1.476 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2020، مقارنة بـ 1.485 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع البنك هذا التراجع إلى الانخفاض الذي شهده صافي الدخل بعد الزكاة مقارنة بالربع الأول من العام 2019.

وأوضح أن إجمالي دخل العمليات ارتفع بنسبة 11.8%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل تحويل عملات أجنبية وصافي دخل الأتعاب والعملات وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة.

وارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 17.2%، ويعود ذلك بشكل رئيسي لارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى ومصاريف رواتب الموظفين وما في حكمها.

وأشار البنك إلى أن صافي مخصص خسائر الائتمان والموجودات الأخرى لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020، بلغ نحو 308 ملايين ريال سعودي، مقارنة بـ 211 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 46%.