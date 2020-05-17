أرباح "بوبا العربية" الفصلية ترتفع 33% إلى 126 مليون ريال

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول، والتي حققت نموا في صافي الربح قبل الزكاة بنسبة 33.5%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي أرباحها قبل الزكاة ارتفع إلى 125.7 مليون ريال في الربع الأول 2020، مقارنة بـ 94.122 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت أن سبب الارتفاع في صافي الربح يعود إلى ارتفاع في صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ 62.892 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 27.5%، وارتفاع في الأرباح من الاستثمارات والإيرادات الأخرى بمبلغ 4.534 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 7.2%، وعكس مخصص أقساط التأمين المدينة المشكوك في تحصيلها بمبلغ 21.571 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 11.038 مليون ريال سعودي بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 95.4%.