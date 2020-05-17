أرباح "أسمنت تبوك" الفصلية تقفز 696% إلى 29 مليون ريال

أعلنت شركة أسمنت تبوك عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام المالي الجاري، والتي أظهرت قفزة في صافي الأرباح بنسبة 696.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة ارتفع إلى 28.91 مليون ريال، مقارنة بـ 3.63 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل زيادة بـ 8 مرات.

وأشارت الشركة إلى أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى مكاسب تعديل التدفقات النقدية لالتزام مالي (قرض)، وزيادة الإيرادات نتيجة زيادة كمية المبيعات، وانخفاض تكاليف التمويل، وانخفاض مصروفات البيع والتسويق.