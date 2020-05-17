أرباح "ساب" الفصلية تتراجع 7.6% إلى مليار ريال

أعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن النتائج المالية الأولية للفترة للربع الأول من 2020، محققا تراجعا في الأرباح بنسبة 7.6%.

وقال البنك، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن أرباح الربع الأول من العام الجاري بلغت 1.022 مليار ريال، مقارنة بـ 1.106 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزا الانخفاض في صافي الدخل بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات نتيجة عمليات التكامل المرتبطة بالاندماج مع البنك الأول، وارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وأشار البنك إلى أن الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات يتضمن نحو 95 مليون ريال مرتبطة بمصاريف تكامل الاندماج في الربع الحالي (الربع المماثل من العام السابق: 58 مليون ريال وتشتمل على تكاليف المعاملات). وقابل هذا جزئيًا ارتفاع في إجمالي دخل العمليات، ويعود ذلك إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 32.4.

وأظهرت البيانات أن مخصص خسائر الائتمان المتوقعة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020، بلغ نحو 254 مليون ريال سعودي، مقابل 91 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من العام السابق، ومقابل 655 مليون ريال سعودي للربع السابق بنسبة تراجع قدرها 61%.