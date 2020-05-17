ارتفاع أرباح أسمنت الجنوبية 52.5% إلى 183 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة أسمنت المنطقة الجنوبية إلى 183 مليون ريال في الربع الأول من 2020، مقابل 120 مليون ريال في الربع الأول من 2019، بنمو 52.5%.

ومقابل أرباح الربع السابق حققت أسمنت الجنوب ارتفاعا في الأرباح بنسبة 12.9%، حيث كانت 162 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الأول 181 مليون ريال، مقابل 126 مليون ريال، في الربع الأول من 2019، بنمو 41%.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح يعود إلى زيادة إيرادات المبيعات بنسبة 33.63%، وزيادة كمية المبيعات المحلية بنسبة 27.47%، وزيادة مبيعات التصدير بنسبة 48.6%.

كما انخفضت الأعباء التمويلية للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 31.12%، وشهدت الإيرادات المتنوعة الأخرى زيادة بنسبة 335.41%.