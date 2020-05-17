استقالة الرئيس التنفيذي لـ"المراكز العربية" وتعيين الجديعي خلفاً له

أعلنت شركة المراكز العربية، اليوم الأحد، عن استقالة الرئيس التنفيذي أوليفييه نوجارو وتعيين فيصل الجديعي خلفا له.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن مجلس الإدارة قبل في 15 مايو 2020 استقالة الرئيس التنفيذي أوليفييه نوجارو من منصبه اعتباراً من تاريخ 14 مايو 2020م. كما وافق مجلس الإدارة، بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات، على تعيين فيصل بن عبدالله الجديعي في منصب الرئيس التنفيذي للشركة من تاريخ 17 مايو 2020.

وأشارت الشركة إلى أن نوجارو بالشركة يشغل منصب مستشار أول للاستراتيجية والنمو لمجلس إدارة الشركة.

ويشغل الجديعي حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل، وعضوية مجلس إدارة صندوق المبارك العقاري للدخل.