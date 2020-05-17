طيران الإمارات: ندرس خفض التكاليف ولم نشطب وظائف بعد

أكد متحدث باسم طيران الإمارات أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار ولم يصدر أي اعلان من جانب طيران الإمارات حول الاستغناء عن نسبة كبيرة من الموظفين كما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام".

وقال المتحدث إن "أي قرار سيتخذ بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه بالأسلوب المتعارف عليه، لكننا ومثل غيرنا من الشركات طلب الفريق التنفيذي من مختلف الإدارات تنفيذ مراجعة شاملة للتكاليف في ظل التوقعات الخاصة بالأعمال والظرف الحالي الذي يشهده العالم، وتأتي تلك الخطوات في وقت نستعد فيه لاستئناف انشطتنا المعتادة تدريجياً".

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وأضاف المتحدث أن "رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي، كان قد أكد أن استقرارنا المالي وتأمين أعمالنا والحفاظ على كوادرنا المدربة والمؤهلة قدر الإمكان ستبقى على قمة أولوياتنا في هذه الفترة".

وأفادت "بلومبرغ نيوز" نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر بأن مجموعة الإمارات تخطط للاستغناء عن نحو 30 ألف وظيفة لتقليص التكاليف في ظل جائحة فيروس كورونا.

وستخفض هذه الخطوة بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء عدد موظفي مجموعة الإمارات بنحو 30% من أكثر من 105 آلاف موظف لديها في نهاية مارس آذار.

وأضاف التقرير أن الشركة تدرس أيضا تسريع التقاعد المزمع لأسطولها من طائرات إيه380. وتضم مجموعة الإمارات كل من طيران الإمارات ودناتا لخدمات السفر.

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أعلنت طيران الإمارات عن استئناف الرحلات العادية لـ9 مدن بدءا من 21 مايو، والوجهات هي: لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن.

وكانت شركة طيران الإمارات قد أعلنت أنها ستقوم بإجراء فحوصات كورونا سريعة للمسافرين قبل الإقلاع.

وحققت الناقلة التابعة لحكومة دبي مليار درهم (287.5 مليون دولار) في الاثني عشر شهرا المنتهية 31 مارس آذار، مقارنة مع 871 مليون درهم في السنة السابقة، وفقا لبيان صادر من الشركة.

وانخفضت الإيرادات 6.1% إلى 92 مليار درهم. وقالت الشركة إن العائدات تراجعت متأثرةً بتقلص العمليات خلال إغلاق مدرج مطار دبي الدولي للصيانة في الربع الأول، بالإضافة إلى تقييد حركة الطيران والسفر بسبب جائحة "كوفيد-19" في الربع الرابع.

وعلى مستوى المجموعة التي تضم طيران الإمارات وداناتا، أظهر تقرير السنة المالية 2019/ 2020، الذي أطلقته المجموعة أن أرباحها عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار) 2020 بلغت 1.7 مليار درهم (456 مليون دولار أميركي)، بانخفاض نسبته 28% مقارنة بالسنة الماضية.

وبلغت عائدات المجموعة 104.0 مليارات درهم (28.3 مليار دولار) بتراجع 5% عن نتائج العام الماضي، وبلغت الأرصدة النقدية 25.6 مليار درهم (7.0 مليارات دولار) بنمو 15% عن السنة الماضية، وذلك بفضل الأداء القوي حتى فبراير (شباط) 2020، وانخفاض أسعار النفط مقارنة بالسنة السابقة.