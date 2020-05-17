تراجع أرباح "ديار" الفصلية بـ 86% إلى 2.6 مليون درهم

انخفضت الأرباح الفصلية، لشركة ديار للتطوير المدرجة في سوق دبي المالي 86% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 2.6 مليون درهم.

وأشارت الشركة إلى أن تراجع الأرباح الفصلية يعود إلى تراجع الإيرادات التشغيلية وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية إضافة إلى تسجيل خسائر من تقييم العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة قدرها 9.6 مليون درهم مقابل أرباح قدرها 8.2 مليون درهم خلال الربع الأول 2019.

هذا وبلغت خسائر "ديار" المتراكمة نحو 1.528 مليار درهم، تمثل نسبة 26.46% من رأسمال الشركة.