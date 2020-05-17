تراجع أرباح هرفي 48% لـ 25 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة هرفي للخدمات الغذائية السعودية، بنسبة 47.7% إلى 25.1 مليون ريال نهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ربح كان مقداره 48 مليون ريال في الربع الأول من 2019.

وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد أن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع المماثل من عام 2019 يعود إلى انخفاض المبيعات بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت تلك القرارات غلق مطاعم هرفي بالمراكز التجارية، واقتصار الخدمة ببعض المطاعم على طلبات التوصيل المنزلي، إضافة إلى ارتفاع نسبة تكلفة المبيعات وأيضا زيادة مصاريف البيع والتسويق، وانخفاض الإيرادات الأخرى رغم انخفاض المصاريف التمويلية ، وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية.