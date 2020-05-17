شركة صينية تتخطى قيمتها 7 شركات طيران عالمية بسبب كورونا

تخطت القيمة السوقية لشركة زووم "Zoom Video Communications" المالكة لتطبيق التواصل عبر تقنية الفيديو "زووم" القيمة السوقية لأكبر 7 شركات طيران بالعالم في وقت يشهد به الطلب على خدماتها ارتفاعا مطردا منذ بداية الجائحة في وقت سابق من العام الماضي.

وبحسب بيانات "Visual Capitalist"، بلغت القيمة السوقية للشركة الصينية نحو 48.7 مليار دولار بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، فيما بلغت القيمة السوقية لأكبر 7 شركات طيران بالعالم نحو 46 مليار دولار في وقت تتراجع به أسهم تلك الشركات مع توقف شبه تام لعملياتها بسبب كورونا.

وضمت القائمة شركات طيران الأميركية، مثل شركة Southwest الأعلى في القيمة السوقية بين شركات الطيران بالعالم بنحو 14 مليار دولار، تليها شركة DELTA بنحو 12.3 مليار دولار، وشركة UNITED بنحو 5 مليارات دولار.

وشملت القائمة أيضا أسماء شركات طيران أوروبية كبرى ع غرار Lufthansa بقيمة سوقية تبلغ 3.8 مليار دولار وشركة Air France بنحو ملياري دولار.

وتزايد الطلب على خدمات الشركة الصينية على نحو كبير منذ مطلع العام الجاري، إذ لم يتجاوز عدد مستخدميها في نهاية ديسمبر الماضي نحو 10 ملايين مستخدم ليقفز إلى نحو مليون مستخدم في نهاية مارس، ونحو 300 مليون مستخدم بنهاية أبريل الماضي في وقت يتم به تطبيق العمل عن بعد لملايين الموظفين حول العالم في محاولات مستميتة لوقف انتشار وباء كورونا.

وفي تلك الأثناء، اختفت آلاف الطائرات التابعة لشركات الطيران العالمية من السماء مع إجراءات الحظر المفروضة في دول العالم في وقت توقع به الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن تفقد شركات الطيران العالمية العام الجاري نحو 314 مليار دولار من الإيرادات بسبب الجائحة ما يمثل هبوطا في إيرادات تلك الشركات بنحو 55% على أساس سنوي.

وارتفعت أسهم الشركة الصينية منذ مطلع العام الجاري بنحو 129% في وقت كانت به أسهم شركات الطيران تتراجع على نحو كبير مع هبوط سهم شركة United الأميركية بأكبر وتيرة بين أسهم شركات الطيران المدرجة بلغت نحو 73% لتهبط قيمتها السوقية من نحو 18 مليار دولار في مطلع العام الجاري إلى مستوى 5 مليارات دولار.