نمو أرباح الإسمنت السعودية 11.5% لـ148 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة الإسمنت السعودية بعد الزكاة والضريبة إلى 147.6 مليون ريال في الربع الأول من 2020، مقابل 132.4 مليون ريال في الربع الأول من 2019، بنمو 11.48%.

ومقارنة مع أرباح الربع السابق، حققت أسمنت السعودية نموا في أرباحها بنسبة 2.8%، حيث كانت 143.6 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الأول من 2020، نحو 157.8 مليون ريال، مقابل 141 مليون ريال، في الربع الأول من 2019، بنمو 11.9%.

وأرجعت أسمنت السعودية نمو أرباح الربع الأول والارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وارتفاع مخصص الزكاة.