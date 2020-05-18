أوبر تتخلى عن 3 آلاف موظف من أصل 27 ألفاً

أعلنت شركة أوبر تخليها عن 3 آلاف موظف من أصل ألف موظف لديها، في وقت تتطلع فيه الشركة إلى التعامل بمرونة مع تداعيات جائحة كورونا.

وكانت منصة "أوبر"، أعلنت في وقت سابق، أنها ألغت 3700 وظيفة وسط ركود كبير في عمليات نقل الركاب بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويصل الإلغاء إلى حوالي 14% من القوى العاملة في الشركة العملاقة في مجال سيارات الأجرة، لكنّه لا يشمل سائقيها المتعاقدين.

وأعلنت الشركة أيضا أنّ رئيسها التنفيذي دارا خسروشاهي سيتنازل عن راتبه الأساسي للفترة المتبقية من العام الجاري.

وقالت كريم التابعة لشركة أوبر تكنولوجيز، إنها ستسرح 536 موظفاً يشكلون 31% من قوة العمل لديها بعد تراجع أعمالها بنحو 80% بسبب جائحة كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي، مدثر شيخة، في تدوينة على موقع كريم الإلكتروني "كما ناقشنا عدة مرات في الأسابيع القليلة الماضية، فإن الأزمة الناجمة عن كوفيد-19 وضعت حلمنا وتأثيرنا المستقبلي في خطر كبير".

وقال شيخة، الذي أسس الشركة في 2012، إن النشاط انخفض بأكثر من 80% لافتا إلى أن "من غير المعروف على نحو مثير للانزعاج" متى سيتعافى.