بسبب كورونا.. أين تذهب الطائرات التي يتم التخلص منها؟

أجابت صحيفة بريطانية على السؤال الذي يتبادر إلى أذهان الكثيرين دون أن يجدوا له جواباً، وهو: أين تذهب الطائرات بعد أن تخرج من الخدمة وكيف يتم التخلص منها أو كيف يتم استخدامها؟، فيما يتفاقم السؤال أكثر هذه الأيام مع الإغلاق الكبير الذي يشهده العالم والذي تسبب بتعطيل حركة الطيران في مختلف أنحاء وسط توقعات بأن تضطر شركات الطيران الى إخراج طائراتٍ أكثر من الخدمة في حال توقفت لمدة طويلة.

ويقول التقرير الذي نشرته جريدة "الصن" البريطانية واسعة الانتشار، واطلعت عليه "العربية.نت"، إن شركات الطيران تقوم بالتخلص من الطائرات الأقدم عمراً وذات الاستهلاك الأعلى للوقود قبل غيرها، لكن هذا لا يعني دوماً أنه يتم إحالتها إلى التقاعد دوما، إذ أحيانا ما تقوم شركات الطيران ببيع طائراتها القديمة عند تجديد أسطولها، حيث يقوم مشغلون آخرون بشرائها واستكمال استعمالها اذا كانت تصلح لذلك.

وبحسب التقرير فإن عشرات الطائرات التي تقرر إخراجها من الخدمة لا تزال منتشرة حول العالم حالياً، حيث يتم وضع أغلبها في الصحراء وذلك بسبب أن الجو الجاف الذي تتميز به الصحارى يمنع هذه الطائرات من الصدأ والاهتراء سريعاً.

وتكشف "الصن" عن أكبر مستودع للطائرات الخارجة من الخدمة في العالم، ويوجد في صحراء ولاية "أريزونا" الأميركية وذلك بالقرب من قاعدة "دافيس مونثان" الجوية التي تتواجد هناك، حيث توجد في تلك المنطقة أكثر من أربعة آلاف طائرة أحيلت على التقاعد، ومن بينها مقاتلات عسكرية من طراز "أف 16" ومروحيات هيليوكبتر، إضافة إلى طائرات ركاب عملاقة.

ويتم تخزين هذا العدد الهائل من الطائرات هناك، بعضها داخل أماكن تخزين مجهزة وبعضها الآخر في الهواء الطلق، وذلك بهدف استخدامها كقطع غيار قبل أن يتم تحويلها إلى حطام واستخدامها كــ"سكراب" أو أكوام من الحديد.

أما المفاجأة التي كشفتها الصحيفة في تقريرها فإن هذه الطائرات بعد أن يتم استنفاد قطع الغيار منها يُصار إلى صهرها ومن ثم إعادة تدويرها واستخدام المعدن الناتجة عنها في صناعة علب المشروبات الغازية التي تصل مرة أخرى إلى أيدي المستهلكين.

ويبلغ العمر الافتراضي للطائرة بين 25 إلى 30 عاماً من الطيران أو 150 ألف ساعة طيران، أيهما أسبق، وبعد ذلك يتوجب إخراجها من الخدمة، فيما تعمد بعض الشركات إلى تجديد أساطيلها قبل أن تستنفد كل هذه المدة وتصل إلى مرحلة الخروج النهائي من الخدمة وعدم السماح لها بالتحليق.