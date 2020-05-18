النيل للطيران: ساهمنا بالسياحة وحرمنا من قروض الدعم

أكد العضو المنتدب لشركة النيل للطيران، يسري عبد الوهاب، في مقابلة مع "العربية" أن الشركة التي ساهمت بشكل مؤثر في دعم السياحة في المرحلة الماضية، لم تتلق قروضاً حكومية في وقت جائحة كورونا.

وانتقد عبدالوهاب عدم المساواة في تقديم القروض الحكومية على مستوى قطاع الطيران في مصر، في إشارة منه إلى القرض الحكومي بملياري جنيه الذي تلقته شركة مصر للطيران.

موضوع يهمك قررت كل من الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية وشركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة، تمديد فترة تنفيذ شروط... تمديد شروط استحواذ الفخارية على الأنابيب المتطورة لـ90 يوماً شركات

وأضاف أن خسائرنا في النيل للطيران لن تزيد عن خسائر مصر للطيران الحكومية، فكل الشركات تعرضت للخسائر، ويعود ذلك قياسا إلى حجم العمالة وحجم الأعمال لديها، معتبراً أن أكبر خسارة تتكبدها شركة مصر للطيران، تليها شركة النيل بوصفها ثاني أبكر مشغل جوي من مطار القاهرة.

ونوه بأن القرض الممنوح من الحكومة جاء على وجه الخصوص لشركة مصر للطيران وشركاتها التابعة فقط، متسائلا هل هناك ثقة في الشركة الحكومية فقط رغم أن الشركات الخاصة، ساهمت في زيادة حركة السياحة إلى مصر في العام السابق، والذي وصلت به أعداد السياحة إلى ما كانت عليه بالعام 2010، وازدهر بها الاقتصاد في مصر والجميع فرح بتلك الأرقام.

وقال إن كل الإجراءات الموضوعة في يد وزير المالية المصري جرى منحها لشركات الطيران، لكن تظل مسألة القروض هي الأهم في حسم مسألة التدفقات النقدية المستقبلية التي تعطلت في الوقت الحالي، وهي حاسمة في استمرارية شركات الطيران في ظل ظروف جائحة كورونا.

وأضاف: "اليوم نلجأ إلى رئيس الوزراء لنقول له بأن كلام القيادة السياسية لم ينفذ على أرض الواقع، وتوجهنا إلى وزير الطيران بمجموعة من المطالب، فهذه شركات خدمية والضامن لها هو التدفقات النقدية المستقبلية، واليوم الظرف عالمي وجميع الحكومات والبنوك المركزية وقفت بجانب الشركات الخاصة وليس فقط الحكومية".