تمديد شروط استحواذ الفخارية على الأنابيب المتطورة لـ90 يوماً

قررت كل من الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية وشركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة، تمديد فترة تنفيذ شروط الاستحواذ لمدة 90 يوماً إضافية.

وذلك عن طريق الاتفاق كتابياً و التوقيع على تمديد فترة تنفيذ الشروط، وذلك بسبب ظروف جائحة كورونا.

موضوع يهمك قالت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية)، إنها وقعت، اليوم الأحد، على اتفاقية شراء لـ 75% من شركة حلول... "الفخارية" تشتري 75% من "الأنابيب المتطورة" بـ 56 مليون ريال شركات

وسيتم الإعلان على موقع تداول عن التطورات المهمة في هذا الخصوص.

وكانت أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن شراء 75% من شركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة بقيمة 56,250,000 ريال سعودي في 19 أبريل الماضي.

حيث إن من شروط الصفقة أن يقوم البائعان والمشتري بتنفيذ الشروط المسبقة للإقفال خلال 30 يوماً من تاريخ توقيع اتفاقية الاستحواذ، قبل أن يتم تمديد فترة تنفيذ الشروط لمدة 90 يوماً إضافية، وفق ما ورد على "تداول" اليوم.