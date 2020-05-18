سبكيم تتكبد خسائر قوية في الربع الأول 52.8 مليون ريال

تحولت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) من ربحية فصلية بقيمة 114.7 مليون ريال نهاية الربع الأول عام 2019 إلى خسارة 52.8 مليون ريال نهاية الربع الأول 2020.

وبلغت خسارة السهم الواحد 0.07 ريال مقابل أرباح للسهم بلغت 0.31 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

موضوع يهمك أعلنت شركة المصافي العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام المالي الجاري، والتي... "المصافي" تقلص خسائرها 13% خلال الربع الأول 2020 شركات

وأوردت (سبكيم) في بيان نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2020 (ثلاثة أشهر)، أسباب تحولها إلى الخسارة في الربع الأول من العام الحالي وفق الآتي:

• انخفاض أسعار المبيعات لمعظم منتجات الشركة.

• انخفاض كميات الإنتاج بسبب الصيانة المجدولة وغير المجدولة في شركة الواحة للبتروكيماويات كما تم الاعلان عنه سابقا في موقع تداول.

• خسارة انخفاض قيمة أصول في مصنع الشركة العالمية الدايول بقيمة 100 مليون ريال

• خسارة انخفاض قيمة أصول نتيجة لتصنيف أصول محددة في قطاع "شركات وغيرها" على أنها محتفظ بها لغرض البيع وذلك بقيمة 180 مليون ريال

ويضم صافي خسارة شركة سبكيم خلال الربع الحالي أيضا نتائج شركة الصحراء للبتروكيماويات بخلاف الربع المماثل من العام السابق والذي لا يضم نتائج شركة الصحراء للبتروكيماويات.

ويأتي الانخفاض على الرغم من ارتفاع كميات المبيعات من الميثانول وذلك نتيجة لمشروع رفع كفاءة الطاقة وتحسين أداء مصنع الميثانول بالإضافة إلى الانخفاض النسبي لمتوسط أسعار بعض أسعار اللقيم.