شركة سنغافورية ترفض عروض أوبر للاستحواذ عليها

واصلت كل من شركة جراب هب "Grubhub" السنغافورية، وأوبر تكنولوجيز للنقل التشاركي، محادثاتهما الأسبوع الماضي بشأن عملية الاستحواذ المرتقبة.

لكن العرض الأحدث الذي قدمته أوبر لم يحظ بموافقة شركة جراب، وقالت إنه قليل للغاية. وكان عرض الاستحواذ يتضمن مبادلة أسهم بواقع 1.9 سهم من أسهم أوبر مقابل سهم من شركة جراب، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وتقدم جراب خدمات نقل لوجستية متعددة، حيث تقدم خدمات المواصلات للمواطنين، وخدمات توصيل الطعام والطرود، وكذلك خدمات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف من خلال تطبيق GrabPay، فضلا عن تقديم خدمات مالية متنوعة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوبر دارا خسروشاهي إنه من الممكن أن يرفع العرض إلى 1.925 سهم من أوبر مقابل سهم من جراب، لكنه سيظل أدنى من المستوى الذي طلبته شركة جراب.

وتمثل الفجوة بين العرضين، التحديات التي تواجهها الشركتان لاتمام الصفقة من أجل إيجاد منافس أكبر في السوق، كما ستوفر هذه الصفقة الملايين من النفقات على الشركتين.

وتوقعت الشركتان أن يكون حجم الوفر في التكلفة من عمليات الاندماج بنحو 300 مليون دولار، لكن محلل مورجان ستانلي براين نواك توقع أن الوفر المحقق قد يكون أكثر من ضعف هذا المبلغ، بسبب رئيسي وهو خفض تكلفة المبيعات والتسويق والتوصيل لشركة جراب.

أوبر لم تستطع المنافسة

ولم تستطع أوبر منافسة جراب خاصة في أسواق جنوب شرق آسيا، إذ قامت جراب منذ عامين بالاستحواذ على على أصول شركة أوبر في جنوب شرق آسيا، في صفقة كانت تعد الأضخم من نوعها في المنطقة.

ووفقا لبيان الشركة، وقتها، حصلت أوبر على 27.5% من أسهم شركة جراب، كما أن خوسروشاي انضم إلى مجلس إدارة الشركة السنغافورية، بالإضافة لدمج موظفيها وسائقيها إلى الشركة الجديدة ضمن آلية محددة.

وسبق أن استحوذت أوبر على شركة كريم التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، وسبق أن استحوذت Didi على خدمات الشركة في السوق الصيني عام 2016، كما استحوذت Yandex على خدماتها في السوق الروسي العام الماضي، وحصلت الشركة الأميركية على نسب مختلفة من أسهم الشركات في المقابل، وذلك خلال عمليات الاستحواذ الثلاث.