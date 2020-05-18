فيات تسعى لاقتراض 6.8 مليار دولار بضمان الحكومة الإيطالية 

قالت شركة فيات كرايسلر للسيارات إنها تجري محادثات للحصول على خط ائتمان مدعوم من إيطاليا يصل إلى 6.3 مليار يورو (6.8 مليار دولار)، وهو ما يعد أكبر تمويل مدعوم من الحكومة بالعالم، منذ انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الشركة أنها تتفاوض مع بنك انتيسا سان باولو للحصول على القرض الذي قد تصل مدته إلى 3 سنوات، بهدف تمويل أعمال مصانع الشركة في إيطاليا.

وستقوم مؤسسة التأمين التجاري، بضمان 80% من القرض، عبر آلية تحتاج إلى موافقة وزارة المالية الإيطالية عليها.

وأنفقت شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية 5.5 مليار دولار في الربع الأول بينما أغلقت مصانعها في أمريكا الشمالية وتوقف الطلب على السيارات الجديدة.

وجمعت شركة فيات كرايسلر بالفعل ما يقرب من 10 مليارات يورو لمساعدتها على تجاوز الأزمة. وحصلت في وقت سابق على قرض جديد بقيمة 3.5 مليار يورو وسحبت 6.25 مليار يورو عبر آلية القروض المتجددة.