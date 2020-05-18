مجموعة بن لادن.. تسريح آلاف الموظفين وخفض الرواتب بـ70%

قالت 3 مصادر مطلعة إن مجموعة بن لادن السعودية ألغت الآلاف من الوظائف وخفضت رواتب الموظفين بين 30% و70%، حيث إن تفشي فيروس كورونا قد أضر بأعمال الشركة.

ورفضت المصادر الكشف عن هويتها، كما لم تستجب الشركة للتعليق على طلب أرسل بالبريد الإلكتروني.

وقالت مصادر لرويترز إن الآلاف من موظفيها إما تم تسريحهم أو أرسلوا في إجازة بدون أجر، خاصة أولئك الذين كانوا يعملون في مواقع البناء.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت الشركة تخفيضات في الرواتب بين 30% و70% وألغت علاوات أخرى مثل النقل في محاولة لخفض التكاليف، على حد قولهم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت رويترز بأن الشركة كانت تبحث عن مستشار لخفض التكاليف وإعادة هيكلة ديون ناطحة سحاب بمكة.