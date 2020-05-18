هواوي تحذر: الخطوات الأميركية بحقنا تهدد الاقتصاد العالمي

حذرت شركة هواوي الصينية من أن الخطوات الأميركية بحقها تهدد الاقتصاد العالمي.

وأعلنت أمس وزارة التجارة الصينية معارضتها، بشدة لأحدث القواعد التي وضعتها الولايات المتحدة ضد شركة هواوي، لافتة إلى أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق ومصالح الشركات الصينية.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنها تحث الولايات المتحدة على وقف هذه الإجراءات الخاطئة فورا.

وكانت وزارة الخارجية الصينية، قد قالت السبت، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى وقف "القمع غير المبرر" للشركات الصينية مثل هواوي. وذكرت صحيفة صينية أن الحكومة مستعدة للرد على واشنطن.

وتحركت إدارة ترمب يوم الجمعة لمنع إمدادات الرقائق العالمية لشركة هواوي المدرجة في القائمة السوداء، مما أثار مخاوف من الانتقام الصيني، وضرب أسهم المنتجين الأميركيين لمعدات تصنيع الرقائق.

وردت وزارة الخارجية، في بيان على أسئلة وكالة رويترز بشأن ما إذا كانت بكين ستتخذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، بالقول:" ستدافع الصين بقوة عن الحقوق القانونية لشركاتها".

ونقلت صحيفة غلوبال تايمز الصينية، السبت، عن مصدر مقرب من الحكومة الصينية قوله: إن بكين مستعدة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات المضادة ضد الولايات المتحدة، مثل وضع الشركات الأميركية على "قائمة الكيانات غير الموثوق بها" وفرض قيود على الشركات الأميركية، مثل: آبل، وسيسكو، وكوالكوم.

بدورها، قالت الصحيفة التابعة لصحيفة (الشعب اليومية) People’s Daily، وهي الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم: إن المصدر ذكر أيضًا وقف شراء طائرات بوينغ.