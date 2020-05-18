"المصافي" تقلص خسائرها 13% خلال الربع الأول 2020

أعلنت شركة المصافي العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام المالي الجاري، والتي أظهرت تقليص خسائرها بنسبة 13%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الخسائر خلال الربع الأول 2020 بلغ 1.1 مليون ريال، مقارنة بخسائر قدرها 1.27 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن سبب انخفاض الخسارة خلال الربع الحالي يعود إلى توزيعات الأرباح المستحقة عن النصف الثاني من عام 2019 من شركة أسمنت المنطقة الجنوبية (شركة مستثمر فيها) بمبلغ 271.499 ألف ريال.