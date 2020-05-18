"سوفت بنك" تجري محادثات لبيع حصتها في T-Mobile US

تجري شركة "سوفت بنك" محادثات لبيع جزء كبير من حصتها في T-Mobile US إلى Deutsche Telekom ما سيعزز حصة Deutsche Telekom في T-Mobile إلى ما يزيد عن 50% من 44% تقريباً الآن، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة.

وتعتزم شركة "سوفت بنك" إعادة شراء ما يصل إلى 4.7 مليار دولار من أسهمها الخاصة بحلول مارس 2021 علاوة على عملية إعادة شراء مماثلة أعلنت عنها في منتصف مارس الماضي.

ويأتي ذلك بهدف دعم سهم الشركة بعد أن تكبدت خسائر نتيجة استثماراتها الكبيرة في الشركات الناشئة خلال السنوات الأخيرة.

وتخطط الشركة لتمويل عمليات إعادة الشراء جزئياً من خلال بيع حصص في Alibaba وT-Mobile US بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.

وأعلنت "سوفت بنك" عن تغييرات في مجلس إدارتها، بما في ذلك استقالة Jack Ma مؤسس شركة علي بابا.