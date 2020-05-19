أرباح دله الصحية الفصلية تتراجع 45% إلى 19.2 مليون ريال

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية الأولية للشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري 2020، محققة تراجعا في صافي الأرباح بلغ 45.45%.

وأظهرت بيانات الشركة، التي أرسلتها للسوق المالية السعودية تداول، أن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 19.2 مليون ريال، مقابل 35.2 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة السبب في انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي إلى انحسار عدد المرضى بسبب تعليمات وزارة الصحة بخصوص تطبيق إجراءات منع العدوى، والتدابير الوقائية الاستباقية ضمن سياسة مكافحة العدوى عالية الكفاءة التي تنتهجها الشركة، وزيادة مصاريف مخصص الخسائر الائتمانية بالمقارنة مع الربع الماثل من العام الماضي التي كانت منخفضة بسبب تسوية مطالبات متأخرة لأحد العملاء في الربع الأول للعام 2019 والتي تم أخذ مخصصات لها سابقا، وزيادة مصاريف قبل التشغيل مستشفى د. محمد الفقيه التي تملك الشركة حصة فيها.