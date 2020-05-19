أول تطبيق يتيح تحويل الأموال عبر منصات التواصل في الإمارات

أصبح بإمكان أصحاب الحسابات المصرفية في دولة الإمارات الآن استخدام هواتفهم الذكية لإرسال واستقبال الأموال عبر رسالة نصية، وذلك من خلال "زينة" "Ziina" أول تطبيق مرخص عبر منصات التواصل الاجتماعي لدفع الأموال من شخص لآخر.

ويتمحور الهدف الأساسي لتطبيق "زينة" "Ziina" حول تبسيط التحويلات المالية بين الأفراد، حيث يمكن للمستخدمين إرسال واستلام الدفعات من خلال رقم الهاتف فقط، دون الحاجة إلى رقم IBAN أو رمزswift.

ويوفر "Ziina" للمستخدمين مستويات أمان كتلك المعتمدة في المصارف، إضافة إلى استخدامه نظام التشفير الشامل، ولا يتم حجز المبالغ المالية المرسلة من الحساب، كما هو متعارف عليه في العمليات المالية، الأمر الذي يضمن إنجاز جميع التحويلات بسرعة وكفاءة عالية.

وتمكنت الشركة الناشئة من جمع رأس مال قدره 850.000 دولار، وذلك في الجولة الأولى من عملية التمويل بقيادة شركة "كلاس 5 جلوبال" التي يقع مقرها في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية، وبمشاركة من مجموعة جبار للإنترنت التي يرأسها سميح طوقان، إلى جانب عدد من المستثمرين الخاصين البارزين.

ويعتبر تطبيق "زينة" "Ziina" أحدث إضافة إلى النظام الشامل للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط، ويحقق استفادة كبيرة من الاعتماد السريع للوائح التكنولوجيا المالية في المنطقة.

ويتطلع المؤسسون المشاركون في "زينة"، فيصل طوقان، الرئيس التنفيذي، وسارة طوقان، الرئيس التنفيذي للمنتج، وأندرو جولد، نائب الرئيس للهندسة، إلى تشجيع الأفراد على تبني حلول الدفع عبر الهاتف المحمول بما يواكب الجهود الحثيثة لتسريع وتيرة التحول نحو مجتمع غير نقدي في دولة الإمارات.

وانضم إلى المؤسسين مجلس استشاري قوي يضم سميح طوقان، وإيمري توك، الذين شغلا سابقاً منصب نائب الرئيس للنمو في شركة كريم وترأسا فريق عمل من 80 شخصاً. وكان المؤسسون المشاركون قد أطلقوا مؤخراً عمليات الشركة الناشئة في حاضنة الأعمال In5 للتكنولوجيا الناشئة في دبي التابعة لمجموعة تيكوم.

وتخطط شركة زينة خلال عام 2021، إلى طرح عملياتها في المملكة العربية السعودية للاستفادة من الإمكانات الهائلة الموجودة في أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، التي يبلغ عدد سكانها 32 مليون نسمة، 58% منهم تقل أعمارهم عن 30 عاماً. ويستخدم 60% تقريباً من سكان المملكة الهواتف الذكية، فيما يبلغ عدد السكان النشطين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي حوالي 23 مليون شخص.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، ينشط 8.8 مليون شخص، يشكلون نسبة تبلغ 91.57% من عدد السكان، مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام أجهزتهم المحمولة. وفي المتوسط​، يقضي هؤلاء المستخدمون 2.56 ساعة يومياً على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.