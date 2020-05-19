عمومية "ساسكو" تناقش توزيع أرباح سنوية في 22 يونيو

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، عقد اجتماع الجمعية العامة العادية، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، بتاريخ 22 يونيو المقبل.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الثلاثاء، أن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على توزيع أرباح نقدية عن العام 2019، بواقع ريال واحد للسهم.

وأشارت إلى أن إجمالي التوزيعات يبلغ 60 مليون ريال، يتم توزيعها على 60 مليون سهم.

كما بينت أن تاريخ الأحقية للمساهمين مالكي الأسهم المقيدين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية التي ستقر التوزيعات. ولفتت الشركة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد وطريقة التوزيع في وقت لاحق.

يشار إلى أن أرباح "ساسكو" قفزت بنسبة 243.6% خلال العام 2019 على أساس سنوي؛ إلى 121.8 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 35.45 مليون ريال خلال العام 2018.