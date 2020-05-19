هل تستطيع أميركا كبح هواوي أم أن الصين لها رأي آخر؟

اعتبر خبير الاتصالات والتحول الرقمي أحمد العطيفي، في مقابلة مع "العربية"، أن المعركة الحقيقية بين الصين وأميركا هي معركة السيطرة على العالم.

حيث أشار إلى أن التطبيقات ستعتمد على الجيل الخامس 5G، والسرعات ستزيد على 20 مرة، أهمها إنترنت الأشياء والدرون ذاتي القيادية.

ونوه بأن التأثير الاقتصادي لموجة الجيل الخامس ستبلغ ذروته في 2035، وسترفع القيمة المضافة في العالم بنحو 13 تريليون دولار.

موضوع يهمك أوقفت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية "TSMC"، أكبر شركة لتصنيع الرقاقات في العالم، الطلبات الجديدة من شركة هواوي... شركة تايوانية في مرمى نيران بكين وواشنطن.. وهواوي بمأزق شركات

ونددت مجموعة هواوي الصينية، أمس، بالخطوة الأميركية الأخيرة التي تحرمها من الوصول إلى الجهات التي تمدّها بأشباه الموصلات، مشيرة إلى أنه هجوم مؤذ سيحدث فوضى في قطاع التكنولوجيا وعدد واسع من الصناعات العالمية.

هذا وقالت هواوي إنه لن يكون هناك مفر من تأثر أعمالها بسبب التحرك الأميركي الأحدث لتقييد مبيعات الرقائق، لكن الشركة أضافت أنها واثقة في أنها ستجد حلولا قريبا.

وكانت الصين قد طالبت الولايات المتحدة بالتوقف عن قمعها غير المنطقي، كما أسمته، لمجموعة هواوي والشركات الصينية الأخرى.

وذلك بعد أن أعلنت واشنطن عن إجراءات جديدة لمراقبة الصادرات من أجل تقليص حصول المجموعة العملاقة للاتصالات على أشباه النواقل.