"جبل عمر" توقف سداد إيجار صندوق الإنماء لانعدام الإيرادات

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير أنه نظراً للقوة القاهرة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، فقد قررت الشركة إيقاف سداد دفعة الإيجار الخاصة بالفترة من مايو 2020 وحتى نوفمبر 2020، والبالغ قيمتها 270 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن قرارها بالتوقف عن السداد جاء بسبب انعدام إيرادات الفنادق والأسواق المستأجرة من صندوق الإنماء مكة العقاري خلال الفترة من تاريخ تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا ولأجل غير معلوم حتى تاريخه.

وأشارت إلى أنها طالبت شركة "الإنماء للاستثمار" مدير الصندوق، اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2020 باسترداد مبلغ الإيجار المدفوع مقدماً للصندوق عن الفترة من 10 مارس 2020 وحتى 7 مايو 2020، وبقيمة 172.1 مليون ريال تشمل أي مبالغ تم إيداعها مسبقاً كعائدات إيجارية في حساب الضمان.

وبينت أن ذلك لعدم انتفاع الشركة من الفنادق والأسواق المستأجرة خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية المذكورة وتوقف تشغيلها كلياً، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية تخص هذا الموضوع في حينه.