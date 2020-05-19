"صدق": التصويت على استخدام 8.1 مليون ريال لتغطية الخسائر 14 يونيو 

أعلنت الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"، اليوم الثلاثاء، أن جمعيتها العمومية العادية ستنعقد يوم الأحد 14 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن الجمعية ستصوت على توصية سابقة لمجلس الإدارة باستخدام الفائض من الاحتياطي النظامي البالغ 8.1 مليون ريال لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة.

وأضافت الشركة أن العمومية ستصوت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.