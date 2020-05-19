FBI غاضب من أبل..ادعاءات كاذبة وفتح هواتف آيفون لإرهابي

أعلن المدعي العام الأميركي (بيل بار) Bill Barr أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تمكن بمفرده من فتح هواتف آيفون تعود ملكيتها لشخص إرهابي مشتبه به قتل ثلاثة أشخاص في محطة جوية بحرية في بنساكولا بولاية فلوريدا في شهر ديسمبر، وذلك بعد أشهر من الادعاء بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي بحاجة إلى مساعدة آبل لإلغاء قفل الأجهزة.

وانتقد بار بشدة شركة آبل، ودعا إلى حل تشريعي لعنادها عبر بيان يمكن أن يكون بمثابة نذير لغزو الخصوصية بتفويض من الحكومة في المستقبل، وقال بار في بيان صحافي: "بفضل العمل الرائع لمكتب التحقيقات الفيدرالي – وليس بفضل آبل – تمكنا من فتح الهواتف".

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وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي عن جهازي آيفون مقفلين خلال تحقيقه في صلات هذا الشخص المحتملة بالجماعات الإرهابية، وكما فعلت في عام 2016 أثناء التحقيق مع شخص آخر لديه علاقات إرهابية محتملة، فقد طالبت وزارة العدل بأن تفتح شركة آبل الهواتف لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقالت شركة آبل إنها لا تملك حاليًا القدرة على إلغاء قفل الهواتف المحمية برمز المرور، موضحة أن إنشاء باب خلفي يسمح للشركة بالوصول إلى الأجهزة المقفلة سيضر بالأمن والخصوصية اللذين يعتمد عليهما عملاؤها.

وأعطت آبل مكتب التحقيقات الفدرالي الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بصاحب الهواتف، من ضمنها النسخ الاحتياطية على (iCloud)، إلى جانب توفيرها لدعم تقني واستقصائي مستمر للوكالة الفيدرالية.

وقالت آبل في بيان: "الادعاءات الكاذبة الصادرة عن شركتنا هي ذريعة لإضعاف التشفير والإجراءات الأمنية الأخرى التي تحمي ملايين المستخدمين، ونأخذ مسؤوليتنا تجاه الأمن القومي على محمل الجد بحيث لا نؤمن بإنشاء باب خلفي يجعل كل جهاز عرضة للأشخاص السيئين الذين يهددون أمننا القومي وأمن البيانات لعملائنا".

وفي حين أشار المدعي العام الأميركي إلى أن المعلومات التي تم الكشف عنها عن طريق فتح الهواتف أثبتت قيمتها في التحقيق وأظهرت أن القاتل لديه بالفعل روابط بالقاعدة، إلا أنه شدد على أن رفض آبل تغيير ممارساتها التجارية يكلف الكثير من المال والوقت الثمين.

وقد يساعد إجبار آبل على إنشاء باب خلفي في جعل التحقيقات أسهل وأسرع بالنسبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، لكنه ليس ضروري للغاية لإجراء التحقيقات.

ولم يذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي كيف تمكن من الوصول إلى الهواتف، لكن من الواضح أنها لم تكن بحاجة إلى مساعدة آبل للقيام بذلك.