ألمانيا تقر حزمة إنقاذ لطيران "لوفتهانزا" في وجه كورونا

قالت مجلة دير شبيجل يوم الأربعاء إن الحكومة الألمانية وافقت على التفاصيل النهائية لحزمة إنقاذ لشركة طيران لوفتهانزا التي تعاني مشاكل.

وتسعى لوفتهانزا للحصول على تمويل من صندوق الاستقرار الاقتصادي في ألمانيا لمساعدتها في اجتياز جائحة فيروس كورونا وما يتوقع أن يكون ركودا يستمر لفترة طويلة في السفر جوا.

وذكرت المجلة أن الوزراء المعنيين وضعوا اللمسات النهائية على حزمة الانقاذ وأن مسؤولا حكوميا في طريقه إلى فرانكفورت لإقرار الاتفاق مع مديري شركة الطيران.

وامتنعت وزارتا المالية والاقتصاد الألمانيتان عن التعقيب.

وفي السابع من مايو أيار، قالت لوفتهانزا إنها تتفاوض مع الحكومة الألمانية على حزمة انقاذ بقيمة تسعة مليارات يورو لضمان مستقبلها، مؤكدة تقريرا أوردته رويترز في وقت سابق.