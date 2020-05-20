استقالة الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات الإماراتية

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) الإماراتية استقالة الرئيس التنفيذي صالح العبدولي من منصبه، اعتباراً من 19 مايو 2020 لأسباب شخصية.

وقررت المجموعة المدرجة في سوق أبوظبي المالي، تعيين حاتم دويدار رئيسا تنفيذيا بالإنابة.

وكان دويدار انضم إلى مجموعة اتصالات في سبتمبر 2015 ليشغل منصب رئيس عمليات المجموعة.

وتقدم رئيس مجلس إدارة مجموعة اتصالات عبيد حميد الطاير، وأعضاء المجلس بالشكر والتقدير للعبدولي على الجهود التي بذلها، والإنجازات والنجاحات التي حققها لـ"مجموعة اتصالات"، خلال فترة ترؤسه لها، على مدى خدمته 28 عاماً في الشركة.