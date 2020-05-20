تراجع أرباح "التموين" الفصلية 85% إلى 15.6 مليون ريال

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من 2020 حيث حققت صافي ربح 15.6 مليون ريال بانخفاض 84.9% عن الربع المماثل من 2019 حيث حققت الشركة خلاله أرباحا بقيمة 103.5 مليون ريال.

كما حققت الشركة أرباحا تشغيلية بأكثر من 34.9 مليون ريال بانخفاض 71.2% مقارنة بأرباح بقيمة 121.4 مليون ريال حققتها في الربع المماثل من العام الماضي.

ويعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح إلى تعطل العمليات التجارية وبصورة جوهرية إلى توقف الرحلات الجوية التجارية نتيجة تطبيق الدولة لإجراءات احترازية لمكافحة جائحة كوفيد - 19 مما أدى إلى انخفاض المبيعات بنسبة -13.2 % إضافةً لارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مقابل الذمم المدينة بمبلغ 15.3 مليون في حين أن التكاليف الثابتة لم تتغير.