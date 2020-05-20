جازادكو تتحول إلى الربحية بـ 523.6 ألف ريال في الربع الأول 

أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو)، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2020.

وأوضحت بيانات الشركة للسوق المالية السعودية تداول، أنها تحولت إلى الأرباح خلال تلك الفترة محققة 523.6 ألف ريال، مقارنة بخسائر خلال الفترة المناظرة من العام الماضي بلغت 5.23 مليون ريال.

وعزت الشركة التحول إلى الأرباح إلى نمو المبيعات بنسبة 36%، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لإعادة هيكلة قطاعات الشركة مما كان له أثر في رفع كفاءة الأداء.

وأشارت إلى أنها قامت بتطبيق عدد من المبادرات لخفض التكاليف التشغيلية والمصروفات البيعية والتسويقية والتي كان له أثر إيجابي في تحقيق الأرباح خلال الربع الأول.