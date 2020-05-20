مدينة المعرفة تخفض الرواتب 28% وتقلص مكافآت الإدارة

أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، عن إجراءات جديدة بخصوص التعامل مع آثار وتبعات جائحة كورونا.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن أعضاء مجلس الإدارة اتخذوا قرارا بتخفيض المكافأة السنوية وبدل الحضور لاجتماعات المجلس المعتمدة لعضو مجلس الإدارة، حيث تم تخفيض المكافأة السنوية بواقع 15% لتصبح مبلغ 170 ألف ريال بدلاً من 200 ألف ريال، وتخفيض بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة بواقع 30% لتصبح 3500 ريال بدلاً من 5000 ريال للعام 2020 أي بواقع تخفيض في حدود 400 ألف ريال للعام 2020.

كما تضمنت الإجراءات مبادرة الرئيس التنفيذي وموظفي الشركة بتخفيض نسب متفاوتة تصل إلى 28% من رواتبهم الشهرية وبمبلغ يصل إلى 300 ألف ريال شهرياً اعتباراً من بداية شهر أبريل الماضي.

وقالت الشركة إن هذه المبادرة تهدف إلى تجاوز العقبات الطارئة وتخفيف الضغوط على موازنة الشركة المالية، لتضاف إلى التدابير الإدارية والتخفيضات الأخرى في بعض عناصر المصروفات الإدارية والعمومية والتكاليف غير المباشرة للمشروعات، لتحقق أثراً إيجابياً في تخفيض التكاليف والنفقات خصوصاً العمومية والإدارية على الشركة ستظهر آثاره بنهاية العام.