"العبد اللطيف" تتحول إلى الخسارة بـ 7.7 مليون ريال

أعلنت شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام المالي الجاري، محققة صافي خسارة قدرها 7.73 مليون ريال سعودي، مقابل 3.38 مليون ريال أرباح خلال الفترة المناظرة من 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن إيراداتها تراجعت 21% إلى 133.35 مليون ريال، في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 168.85 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تعود أسباب الإنخفاض في إجمالي الربح والربح التشغيلي، وصافى الربح, والربح الشامل للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل إلى إنخفاض المبيعات، وإرتفاع تكلفة المبيعات منسوبة إلى المبيعات، وخسائر استثمارات أسهم بالقيمة العادلة، وفقا للشركة.