أرباح "أسمنت الجوف" الفصلية ترتفع 918% إلى 15 مليون ريال

أعلنت شركة أسمنت الجوف، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، محققة قفزة كبيرة في الأرباح بلغت 918%.

وبلغت أرباح الشركة خلال الربع الأول نحو 15.212 مليون ريال لترتفع بأكثر من 10 مرات مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام الماضي والبالغة 1.49 مليون ريال.

وقالت الشركة إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع قيمة المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات للطن نتيجة ارتفاع الإنتاج على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى.