أرباح "التعاونية للتأمين" تقفز 85% بالربع الأول

ارتفعت أرباح شركة "التعاونية للتأمين"، قبل الزكاة بنسبة 84.7% إلى 85.1 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بـ46 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:



- تحقيق صافي ربح اكتتاب قدره 193,763 ألف ريال خلال الربع الحالي مقابل 88,677 ألف ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 118.50%.



- إرتفاع صافي الأقساط المكتسبة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بنسبة 16.37 % بينما ارتفع صافي المطالبات المتكبدة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق ارتفاعاً طفيفاً، بنسبة 0.51 %.



جاء ذلك علي الرغم من ارتفاع مجموع تكاليف اكتتاب وثائق التأمين وتكاليف الإكتتاب الأخرى وحصة شركات التأمين من توزيع الأرباح المستحقة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بنسبة 110.27 % ويعود ذلك بشكل رئيسي الى التكاليف المضافة الخاصة بالمحفظة التأمينية لمنتجات العمرة المتعلقة بالعقد المبرم مع وزارة الحج والعمرة، والذي نتج عنه أيضا ارتفاع مؤاتٍ في جانب الإيرادات.

ابتداءً من الربع المنتهي في 30 يونيو 2019، تم استحقاق الزكاة في نهاية كل فترة إعداد تقارير مالية وإقرارها في قائمة الدخل مما نتج عنه تغيير في مجموع الدخل الشامل مع الالتزام المقابل المعترف به في قائمة المركز المالي وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية والمعايير الأخرى والإعلانات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

بالإضافة إلى ما سبق، تم احتساب ربحية السهم على أساس صافي الربح بعد الزكاة.