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أرباح الدرع العربي الفصلية تقفز 133% لـ 8.8 مليون ريال

المصدر: دبي - العربية.نت
أرباح الدرع العربي الفصلية تقفز 133% لـ 8.8 مليون ريال
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أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، اليوم الخميس، عن النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري، محققة قفزة في صافي الأرباح قبل الزكاة بلغت 133%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الأرباح قبل الزكاة بلغ 8.76 مليون ريال، مقابل 3.758 مليون ريال أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود سبب الزيادة في صافي الأرباح إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 33% والانخفاض في التكاليف الفنية الأخرى بنسبة 36% قابلها انخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 19%، وانخفاض في دخل العمولات المكتسبة بنسبة 16%، وارتفاع في المصاريف التشغيلية والإدارية بنسبة 35%، وانخفاض في دخل الاستثمارات بنسبة 53%، وفقا للشركة.

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#الدرع_العربي, #أرباح, #تأمين

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