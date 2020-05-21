ارتفاع أرباح أسمنت الجوف لـ15.2 مليون ريال بالربع الأول

ارتفعت أرباح شركة أسمنت الجوف في الربع الأول من 2020، إلى 15.2 مليون ريال، مقابل 1.4 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنحو 918%.

ومقارنة بالأرباح المحققة في الربع السابق ارتفعت أرباح أسمنت الجوف 498%، حيث كانت 2.5 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الأول 17.5 مليون ريال، مقابل 1.08 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2018، بنمو 1509%.

وقالت أسمنت الجوف إن نمو الأرباح في الربع الأول يعود لارتفاع قيمة المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات للطن نتيجة ارتفاع الإنتاج، على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى.