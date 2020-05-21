الزامل للصناعة تقلص خسائرها الفصلية 39% لـ 28.8 مليون ريال 

أعلنت شركة الزامل للاستثمار الصناعي، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، مقلصة خسائرها بنحو 38.9%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن خسائرها خلال تلك الفترة بلغت 28.8 مليون ريال، مقابل 47.15 مليون ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض صافي الخسارة إلى تحسن في هوامش الربح الإجمالية في قطاع التكييف، وتحسن في هوامش الربح التشغيلية في قطاع الحديد، وارتفاع الأرباح في شركات زميلة وكذلك الإيرادات الأخرى، وانخفاض في تكاليف التمويل، وانخفاض في مخصص الزكاة وضريبة الدخل.