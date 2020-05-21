بروج للتأمين تتكبد 14 مليون ريال خسائر خلال الربع الأول

أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني، اليوم الخميس، عن النتائج المالية للربع الأول من 2020، متكبدة خسائر قدرها 13.99 مليون ريال، مقابل 16.15 مليون ريال أرباحا عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، سبب تحقيق خسائر خلال هذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، يعود إلى تحقيق عجز في نتائج الاكتتاب نتيجة انخفاض صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة 19.2%.

وعزت الشركة الخسائر أيضا إلى ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 58.6%، بالإضافة إلى تحقيق خسائر في إجمالي الاستثمارات بقيمة 114.321 ألف ريال مقارنة مع إجمالي أرباح استثمار بقيمة 8.789 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بسبب تسجيل خسائر انخفاض القيمة على بعض الاستثمارات المتاحة للبيع.