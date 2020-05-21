بعد مخاض عسير.. ألمانيا تقر حزمة إنقاذ لشركة "لوفتهانزا"

قالت وسائل إعلام، الأربعاء، إن الحكومة الألمانية وافقت على التفاصيل النهائية لحزمة إنقاذ لشركة الطيران لوفتهانزا.

وتسعى لوفتهانزا للحصول على تمويل من صندوق الاستقرار الاقتصادي في ألمانيا لمساعدتها في اجتياز جائحة فيروس كورونا، وما يتوقع أن يكون ركودا يستمر لفترة طويلة في السفر جوا.

وذكرت مجلة دير شبيغل أن الوزراء المعنيين وضعوا اللمسات النهائية على حزمة الإنقاذ، وأن مسؤولا حكوميا في طريقه إلى فرانكفورت لإقرار الاتفاق مع مديري شركة الطيران.

موضوع يهمك قالت لوفتهانزا إنها تتفاوض مع صندوق الاستقرار الاقتصادي الألماني للحصول على تسعة مليارات يورو (9.71 مليار دولار)... لوفتهانزا تتفاوض للحصول على 9 مليارات يورو لإنقاذها شركات

وامتنعت وزارتا المالية والاقتصاد الألمانيتان عن التعقيب. وامتنع أيضا متحدث باسم لوفتهانزا عن التعليق على التقرير.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم، إنها تتوقع اتفاقا على حزمة إنقاذ للوفتهانزا في وقت قريب، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وفي تقرير منفصل، نقلت صحيفة هاندلسبلات، عن مصادر حكومية، قولها إن برلين وافقت على نموذج من 3 مراحل يتضمن ما إجماليه 9 مليارات يورو (9.88 مليار دولارِ)، بما في ذلك قرض بقيمة 3 مليارات يورو من بنك (كيه إف دبليو) المملوك للدولة.

وفي السابع من مايو أيار، قالت لوفتهانزا إنها تتفاوض مع الحكومة الألمانية على حزمة إنقاذ بقيمة تسعة مليارات يورو لضمان مستقبلها، مؤكدة تقريرا أوردته رويترز في وقت سابق.

وقالت هاندلسبلات إن الاتفاق يتعين الآن أن يوافق عليه الائتلاف الحاكم، وبعد ذلك سيكون أمام لوفتهانزا مهلة يومين للموافقة عليه.